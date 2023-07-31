«Спартак» встретил «Балтику» цитатами Иммануила Канта

«Спартак» встретил «Балтику» на своем стадионе цитатами философа Иммануила Канта.

Клуб развесил на «Открытие Банк Арене» таблички с высказываниями немецкого мыслителя.

«Спасибо красно-белым за философский прием. Есть над чем подумать», — отреагировал официальный Telegram-канал калининградцев.

Иммануил Кант — уроженец Кенигсберга (название Калининграда до 1946 года). Философ родился в этом городе в 1724 году и был похоронен там же в 1804 году.

Матч 2-го тура РПЛ «Спартак» — «Балтика» состоится сегодня, 31 июля и начнется в 19.30 по московскому времени.