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Сегодня, 17:36

«Спартак» потратил на выплаты агентам больше всех российских клубов в 2022 году

Иван Торопцев
Корреспондент
Евгений Мележиков.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский футбольный союз (РФС) опубликовал данные по суммам вознаграждений посредникам, выплаченных российскими клубами в 2022 году.

Общая сумма выплат со стороны клубов составила 1 144 902 330,58 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро. Наибольшую сумму посредникам заплатил «Спартак» (4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США). Второе место в списке занял «Зенит» (85 328 000 рублей, 6 601 000 евро), на третьей строчке — ЦСКА (910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро).

Список клубов, выплативших вознаграждения посредникам в 2022 году:

1. «Спартак» — 4 817 960 евро, 267 986 663 рублей, 36 658,63 долларов США.

2. «Зенит» — 85 328 000 рублей, 6 601 000 евро.

3. ЦСКА — 910 881 долларов США, 6 582 253,47 евро.

4. «Локомотив» — 364 644 646,8 рублей.

5. «Ростов» — 181 879 515,78 рублей.

6. «Динамо-Москва» — 24 005 400 рублей, 2 105 847 евро.

7. «Торпедо Москва» — 16 885 935 рублей, 1 320 000 евро.

8. «Сочи» — 672 000 евро, 28 550 000 рублей.

9. «Краснодар» — 22 500 000 рублей, 643 875 евро, 100 000 долларов США.

10. «Оренбург» — 45 435 650 рублей.

11. «Крылья Советов» — 43 060 000 рублей.

12. «Нижний Новгород» — 30 161 480 рублей.

13. «Ахмат» — 17 112 600 рублей.

14. «Рубин» — 5 000 000 рублей, 125 000 евро.

15. «Химки» — 160 000 евро.

16. «СКА Хабаровск» — 4 856 940 рублей.

17. «ФК Родина» — 2 500 000 рублей.

18. «Алания» — 2 250 000 рублей.

19. «Черноморец» — 1 585 000 рублей.

20. «Чайка» — 1 160 500 рублей.

Сумма вознаграждений, выплаченных посредникам футболистами в 2022 году составила 1 262 298 825,98 рублей, 1 047 539,63 долларов США и 23 027 935,47 евро.

Источник: https://rfs.ru/news/217829
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