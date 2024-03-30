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30 марта, 16:07

«Спартак» выпустил ролик о своих болельщиках

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В преддверии сегодняшнего матча 22-го тура РПЛ с «Уралом» медиаслужба «Спартака» выпустила большое видео-эссе о своих болельщиках, повседневная жизнь которых идет не только в ритме большого шумного города, но и в ритме футбольного клуба.

Все герои здесь — не актеры, а реальные люди, а локациями послужили не павильоны, а существующие на карте города места: Пожарная часть №52, Клинический госпиталь на Яузе, ДК «ЗИЛ» и футбольная площадка в парке «Северное Тушино».

Сам «Спартак» присутствует в ролике голосом по радио, ромбиком в футляре, эмблемой клуба в городе, мемориальной доской Н.П. Старостина на Тверской.

ФК Спартак (Москва)
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