Сегодня, 14:38

«Спартак» выступил с заявлением по поводу избиения болельщика ЦСКА фанатами команды

Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу инцидента с участием болельщиков команды, который произошел после матча 16-го тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

После игры в сети появилось видео, на котором фанаты красно-белых толпой избивают болельщика с шарфом ЦСКА рядом с «Лукойл Ареной», где состоялась игра.

«В случившемся после матча «Спартак» — ЦСКА разбираются правоохранительные органы. Клуб оказывает полное содействие. Наш стадион — не место для насилия! Вместе с тем, мы считаем, что все клубы должны активно работать со своими болельщиками, в том числе в вопросах поведения на гостевых матчах, а также уважительного отношения к болельщикам других команд», — говорится в заявлении клуба.

По данным Baza, МВД начало проверку по факту избиения болельщика ЦСКА. «Спартаку» могут грозить санкции от РФС: клуб может получить денежный штраф и наказание в виде проведения одного или нескольких домашних матчей без зрителей.

Фанаты &laquo;Спартака&raquo;.«Он первый начал размахивать руками». Болельщик «Спартака» заявил, что драку спровоцировал фанат ЦСКА

93

  • Palacios

    Вне стадиона! И мало избили! Что б неповадно было быдлу и пьяни конявой.

    23.11.2025

  • Palacios

    Так и есть!

    23.11.2025

  • Palacios

    Узнаю конский дешевый круп!

    23.11.2025

  • Алексей Мащенко

    У этого факта есть один огромный плюс: сотрясение мозга практически исключается. Как говорится, ничего страшного, расходимся.

    23.11.2025

  • Palacios

    За что извиняться перед пьяным жеребцом? Убогий конский скот!

    23.11.2025

  • DaviT MosKv

    вот у вас подгорает. ваша типичная логика вообще ничего общего с логикой не имеет. и вам вообще не стыдно это тут демонстрировать. а ваши фантазии и хотелки вообще вызывают улыбку. будьте проще. не вам решать, кому что делать. в своей лиге играйте сами, если хотите. не надо никому указывать.

    23.11.2025

  • цска 19781978

    Чтобы никто на сектор Спартака не лазил,надо ,как животных в клетке закрывать

    23.11.2025

  • Palacios

    Есть Спартак, а есть все остальные! 2 сорт и мусор!

    23.11.2025

  • Palacios

    №1 вовеки веков! Вам до Спартака по популярности и титулам как до Китая раком! Потому вы и беситесь. Вы всегда будете где-то там, на задворках!

    23.11.2025

  • игорь осипов

    А весь матч он сидел на мясной трибуне со спрятанной розой под курткой и только уже после матча достал ее, герой херов, хотел огласки и почувствовать себя крутым? Почувствовал…. Удары руками и ногами

    23.11.2025

  • AlAr

    Это было всегда: полиция и сотрудники стадиона просят снять зрителей не спартаковские шарфы и заявляют, что не могут в противном случае обеспечить безопасность. Только вдумайтесь какие на стадионе находятся болельщики Спартака, что даже полиция не даёт гарантии!

    23.11.2025

  • Palacios

    Вчера ответили не языком за язык пьяной лошади, вы все аж на все конские дыбы встали. Пиши грамотно, будет кому отвечать!

    23.11.2025

  • цска 19781978

    Второго расчленил что-ли??

    23.11.2025

  • игорь осипов

    В сети появилось полное видео этого избиения, болельщик Спартака ударим первым этого товарища когда он первым начал показывать фак и выкрикивать кричалки за что собственно и опиздюлился, все по делу

    23.11.2025

  • Palacios

    Тебе, бандеровцу, виднее.. Вы как бегали в Луже по кустам, сааные, так и продолжаете гадить исподтишка ) Херои задним числом. Пьянь и рвань конская получила по делу!

    23.11.2025

  • Владимир

    это только языком, докозательство на стадионе,а там пусто и на это тебе ответить нечего

    23.11.2025

  • Palacios

    Это обычная реакция на такую же агрессию твоих коллег! На несправедливую агрессию.

    23.11.2025

  • Palacios

    1. Это было вне стадиона 2. Это было около фанатки Спартака 3. Если нажрался, веди себя смиренно в чужом доме. 4. Не провоцируй людей, у них такие же эмоции. 5. Сектор коней точно также отоварил бы провокатора. Как и бомжатня. 6. Ничего там с ним не случилось. Гриву разукрасили малость. И да, драться нехорошо. Но упоротым иногда полезно получить по шапке. Иначе, не понимают.

    23.11.2025

  • Александр Максаков

    Порося во всей красе , шайка не управляемая .

    23.11.2025

  • sargon

    Сколько желчи и обид в комментариях. Одни понять можно. Они вчера проиграли. А другие ни как не могут избавится от комплекса Спартак.

    23.11.2025

  • Saiga-спринтер

    О том, что сами нужно воспитывать своих колхозных придурей, ни слова. Тушинский колхозчи в своём неприглядном виде.

    23.11.2025

  • Palacios

    А у меня 1,5 знакомых болел цска всего. И все эти 1,5 - дегенераты по жизни. Во всём! Болеть за коней - это наказание Господне!

    23.11.2025

  • zega

    зенит - позор российского футбола, в честной спортивной борьбе успехов нет, "титулы" или куплены, или получены с помощью судей, ...адмресурс очень нагло действует.

    23.11.2025

  • Odincovo5

    А кони не позорные? Тоже быдло...

    23.11.2025

  • не за что,а для чего! для ума. пусть усвоят,что избивать человека не допустимо. тем более на стадионе

    23.11.2025

  • цска 19781978

    У меня пять знакомых болеют за Спартак.Те ещё людишки.Болельщик Спартака -это диагноз.Ещё рассуждают,какие они Дартаньяны 10 на 1 напали.

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    не ты недавно обоссался, когда хавронек Люди в Черном гоняли?

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    типичная логика хавроньи. точнее, то, что хавроньи считают логикой. пора вас давно лет на пять от ЧР отстранить, играйте в лиге вымышленных перемог!

    23.11.2025

  • Владимир

    партак 3 команда России по титулам с огромным отстованием от 1и2 загугли и это не считая их покупки

    23.11.2025

  • zega

    Что "конские" мозги, что нет мозгов - это примерно одно и тоже, ...поэтому и возникают такие ситуации от неадекватных без мозгов, которые выступают провокаторами.

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а кто там от людей в черном в последний раз в облегающие модные трикошки нассал?)) с кб розами на тушках?) херои хохлостана, блин. стадом бешеных хавроний на кузьмича накинулись!

    23.11.2025

  • Dolphin75

    Обрати внимание, палас, ты даже после победы в разы агрессивнее. Хотя никакой пакости я тебе не сделал

    23.11.2025

  • Palacios

    Проедься по России на матчах Спартака, ты неприятно удивишься. Красно-белая Россия. Про красно-белую Москву я вообще молчу. Кони и конюшня давно никому не нужны. На вас никто не ходит. Умер совок, так что делает в России эта позорная аббревиатура?

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    так ваши ж красномордые потом скакали как хохлы и повизгивали: "фсе за одного!". ну вот все за быдло должны ответить, и семейный сектор, и ложи.

    23.11.2025

  • Palacios

    конские убогие диплодоки!

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    узнаю харю хавроньи по нахрюкам :relaxed:?

    23.11.2025

  • Alexander “Les_nick” Smirnoff

    Если пьяный конь залез в фанатский сектор и начал доколупываться, то виноваты конечно болелы Спартака. А кони не причём. Лютый сарказм

    23.11.2025

  • merniloskut

    Имели, имеем и будем иметь, Канюшню чумную - Наденем на жердь!

    23.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    а ты, типо, покрывая красномордое скачущее быдло в розах кб цветов, очень умнО поступаешь?

    23.11.2025

  • Бен Ричардс

    Если драка произошла после матча и вне стадиона в чем ответственность администрации "Спартака"? Причем тут дисквалификация стадиона?

    23.11.2025

  • Владимир

    лучше быть конём или бомжом чем позорной свинотой

    23.11.2025

  • imperiasporta

    А он забыл что там хрюши а не кони

    23.11.2025

  • Palacios

    А за что?

    23.11.2025

  • Алексей Мащенко

    Маленький мальчик пришел на стадион, Крикнул дурачок: "ЦСКА - чемпион" Долго валялось мертвое тело. Никто не вступился, убили за дело. Ну а если серьезно, то болельщик ЦСКА - это как минимум человек со странностями (если он не военный, конечно). А фанат ЦСКА - это диагноз. Отсюда и нужно исходить, делая какие-либо выводы.

    23.11.2025

  • Palacios

    И долго топтали красно-синее тело. Было за что! Били за дело!

    23.11.2025

  • Владимир

    это 2 матча в году в остальных 8-15 и это при 40млн москва плюс окресности позорище

    23.11.2025

  • Palacios

    Так конская падаль и сидела везде по центру. Никто эту шоблу и не трогал.

    23.11.2025

  • Palacios

    Типичное конское стойло! Сделась пакость исподтишка, потом свалить. Ан нет, словили жеребца. Вы также шарились по кустам Лужи всегда. Моча.

    23.11.2025

  • merniloskut

    ОУКБ тебе с проглотом, гнида конская!

    23.11.2025

  • Абдуззохир

    Совсем русский злой стал. Плохо совсем. Бить один плохо. Сидеть чай пить добрый разговор вот хорошо. Морда бить плохо.

    23.11.2025

  • Владимир

    главное чтобы не :pig2:

    23.11.2025

  • очень надеюсь,что все подонки(любителями футбола назвать я их не могу) понесут наказание! и желательно в публичном процессе с максимально жестким наказанием-вплоть до уголовного! в тюрьме этим быдланам быстро комин прочистят...

    23.11.2025

  • merniloskut

    Провокатора, пока неизвестно кем нанятого, - необходимо проверить на детекторе!

    23.11.2025

  • Стрелец 63

    Мания величия у пацанчика. Он или юнец сопливый, или мозгов нет, если делит всех, исходя только из того, за кого человек болеет.

    23.11.2025

  • Владимир

    ещё один жопой матч смотрел,откуда вы берётесь,где вас выращивают?

    23.11.2025

  • Dolphin75

    Типичный Спартак: - Почему вели себя по свински? - Мы не виноваты, нас спровоцировали

    23.11.2025

  • Palacios

    Этот придурок получил по делу. Но местная, конебомжатская грязь из-под ногтей, разбираться в деталях не будет, конечно. И этому сброду даже невдомёк, что на их территории их фанатьё сделали бы точно также!

    23.11.2025

  • Яна Калинина

    А не свинарня должна безопасность организовать?с каких пор на центре совместно сидеть нельзя?только у свинарни проблемы с этим

    23.11.2025

  • WildCat-2k

    ГЛавное что ФанЙД прекрасно выполнил, будет выполнять далее свое назначение!!!

    23.11.2025

  • merniloskut

    За провокацию своего фаната ответ должно нести Цска!

    23.11.2025

  • Palacios

    Мало вломили!

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я тот кто тебя каждый день е....т в рот!

    23.11.2025

  • Palacios

    40000 было, дятел Можете обтекать всем скопом дальше! Спартак - самая популярная и титулованнная команда страны!

    23.11.2025

  • Владимир

    А что вы хотели от:pig2: ведь они великие,сами себя называют народными,на стадион ходят 10-15тыс болел и не одного выйграного еврокубка ,но они всё ровно великие,позорище на весь мир

    23.11.2025

  • ANTI BOMG

    ты на себя чаще смотри, говнюк!

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    А почему же тебе подобные 15 на одного налетели у себя на стадионе?! Такие как ты избили толпой одного! Твоя масть - красно-белая! Они что, не могли один на один разобраться?!

    23.11.2025

  • ANTI BOMG

    ты бомж вонючий, брысь в обосранную картонную коробку- разлагайся и смерди там

    23.11.2025

  • rusak1

    Спартак давно уже не народная команда. На матчах пустые трибуны, просто толпа дебилов ходит бить гостей матча, Посмотрите на народные команды, города меньше а заполняемость стадиона почти под завяску всегда - Краснодар, Санкт-Петербург, Калининград и зрители ведут себя лучше остатка народных дебилов. Вот и подумайте, какой у нас народ если спартак будет народной командой.

    23.11.2025

  • Maxim B

    Конский быдляк,нажрался до навоза и полез один на толпу с претензиями

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Ну не надо сразу так! Над Семаком нимб?!

    23.11.2025

  • Dolphin75

    Иными словами - в том, что одного мочили толпой виноват этот один! Браво! Узнаю Спартак))

    23.11.2025

  • ANTI BOMG

    а меня вообще не е...ет, что ты понимаешь или не пониаешь! ты кто такой вообще!

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    а я как увижу армейца, сразу нимб над гривой висит

    23.11.2025

  • ANTI BOMG

    так он должен перед тем как хань жрать и орать, думать. амнаои идиот- получай и лечись в хорошем смысле этого слова

    23.11.2025

  • Меркатор

    Ответить должны не все, а только виновные. За что наказывать, например, семейный сектор или ложи?

    23.11.2025

  • Питерский пёс

    перед тобой что ли чучело?

    23.11.2025

  • Lars Berger

    Кто он? Я - болею за "Спартак". Гвардии полковник, участник СВО. Только что вернулся оттуда. И скоро снова буду там... И, кстати, там у нас нет никаких противоречий. А почти все болеют за "Спартак" или ЦСКА. Болельщиков других команд - ничтожно мало... Единицы. Из Петербурга много народу, но 95% - равнодушны к "Зениту", болеют за хоккейный СКА.

    23.11.2025

  • ANTI BOMG

    А у коней, бомжей и прочих все болельщики ангелы во плоти? Есть мвд, пусть разбираются и те, кто заслужил 3,14здюлей, пусть и огребут

    23.11.2025

  • Дима Питерский

    Натуральное свинство.

    23.11.2025

  • ANTI BOMG

    а ты уверен, сто болельшик вел сеья нормально? пусть разбираются органы. не уверен, что конь был вменяемый, раз его били толпой. ты ведь не присутствовал при избиении, правда? а неадекватов полно в любой команьде. не думаю, что толпа ни с того, ни с сего начала его лупить.

    23.11.2025

  • Павел Леонидович

    ну не вам хавроньям про уважительное говорить:clown: надо же, нашли как вывернутся... И не слова извенения. Мрази

    23.11.2025

  • Skorz.

    Не касаемо , конкретной ситуации , только про тенденцию. На матчи такого уровня и исторического соперничества , попасть не так просто ! А теперь , вернутся с игры , в здравии и бодрости духа , дорогого стоит ....не у всех это получается .

    23.11.2025

  • Алексей Епишин

    ну когда ты дома в кресле сидишь и не тебя оскорбляют то легко конечно писать что не надо обращать внимания. не будь это на стадионе. максимум что сулило бы за такое - ночь в обезьяннике + если пострадавший получил травмы, то материальная компенсация лечения. а с алконавта в обратную сторону за моральный ущерб и провокацию по итогу то же на то же разошлись бы. а тут раздувают катастрофу вселенского масштаба.

    23.11.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Когда мне человек говорит, что он болеет за Спартак, то я сразу понимаю кто он!

    23.11.2025

  • Михаил Т

    на хоккее же стоят вместе в буфете и рыло не бьют

    23.11.2025

  • Игорь Логвинов

    100 процентный пенальти отменили Левников с Кварцевым и главное с них как с Гуся вода. Позорище судейскому комитету. Как таких предвзятых судей можно ставить на дерби?Гнать поганой метлой из РПЛ-просто в наглую издеваются над болельщиками и здравым смыслом

    23.11.2025

  • Михаил Т

    если он бухой кретин, то зачем вообще на идиота обращать внимние?

    23.11.2025

  • darkzmej

    Нехрен ходить на центральую трибуну в атрибутике цска. Иди в гостевой сектор, там отдельный вход и выход. Если бы болельщик Спартака пришел на вэб арену в атрибутике, его бы тоже по головке не погладили. А это я считаю умышленная провокация со стороны цска. Не могут они достойно проиграть.

    23.11.2025

  • Алексей Епишин

    а кто виноват в том что бухой конь приперся в сектор Спартака и пасть свою раскрыл?

    23.11.2025

  • Михаил Т

    другого от спартачей и не стоило ожидать тем, кто на стадион парня толпой избил, надо карту болельщика на лбу набить, чтобы на всю жизнь

    23.11.2025

  • YurovTheBest

    то есть виноваты клуб ЦСКА и его болельщик?)) гениально!

    23.11.2025

  • Михаил Т

    Если армеец языком молол это плохо. но бить человека толпой позор все должны ответить за свои действия Несколько матчей без зрителей минимум

    23.11.2025

