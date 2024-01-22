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Сегодня, 21:14

«Спартак» взял на сборы в Дубай Фадеева, Бозова и Быковского

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Семен Фадеев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Выступавшие в осенней части сезона за молодежный состав московского «Спартака» Семен Фадеев, Никита Бозов и Артем Быковский прибыли вместе с основным составом на зимние сборы в Дубай.

Об этом «СЭ» рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Из молодежи с нами вратарь Семен Фадеев, защитник Никита Бозов и нападающий Артем Быковский. Это уже хорошая традиция, когда наши молодые ребята едут на сборы вместе с основой», — сказал Зеленов.

В понедельник «Спартак» прибыл на зимние сборы в Дубай, которые продлятся до возобновления сезона в РПЛ. Первый после зимней паузы матч красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита», игра намечена на 3 марта.

Со 2 по 14 февраля «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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