«Спартак» взял на сборы в Дубай Фадеева, Бозова и Быковского

Выступавшие в осенней части сезона за молодежный состав московского «Спартака» Семен Фадеев, Никита Бозов и Артем Быковский прибыли вместе с основным составом на зимние сборы в Дубай.

Об этом «СЭ» рассказал руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Из молодежи с нами вратарь Семен Фадеев, защитник Никита Бозов и нападающий Артем Быковский. Это уже хорошая традиция, когда наши молодые ребята едут на сборы вместе с основой», — сказал Зеленов.

В понедельник «Спартак» прибыл на зимние сборы в Дубай, которые продлятся до возобновления сезона в РПЛ. Первый после зимней паузы матч красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита», игра намечена на 3 марта.

Со 2 по 14 февраля «Спартак» примет участие в Зимнем Кубке РПЛ.