«Спартак» взял паузу в переговорах с защитником «Олимпиакоса» Рябчуком

Переход защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак» находится под вопросом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, московский клуб решил приостановить переговоры с игроком. Ранее агент Рябчука Жоа Перейра подтвердил интерес «Спартака» к защитнику.

Рябчук перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году. В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 6 результативными передачами.

Контракт 25-летнего игрока с «Олимпиакосом» рассчитан до лета 2025 года.