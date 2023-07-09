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Сегодня, 16:47

«Спартак» взял паузу в переговорах с защитником «Олимпиакоса» Рябчуком

Алина Савинова
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Переход защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука в «Спартак» находится под вопросом, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

По информации источника, московский клуб решил приостановить переговоры с игроком. Ранее агент Рябчука Жоа Перейра подтвердил интерес «Спартака» к защитнику.

Рябчук перешел в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году. В минувшем сезоне футболист провел 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 6 результативными передачами.

Контракт 25-летнего игрока с «Олимпиакосом» рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005208226_spartak_vzyal_pauzu_v_peregovorah_s_ryabchukom
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ФК Спартак (Москва)
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