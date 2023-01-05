«Спартак» является главным претендентом на защитника «Бенфики» Тавареша

«Спартак» является главным претендентом на защитника «Бенфики» Томаша Тавареша, утверждает O Jogo.

По данным издания, с 21-летним португальцем ведут переговоры несколько клубов, однако московский ближе всех к покупке футболиста. И самого игрока, и «Бенфику» устраивает вариант со «Спартаком». К тому же защитник знаком с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем, под руководством которого играл в «Базеле» на правах аренды в сезоне-2021/22.

В сезоне-2022/23 Тавареш не провел ни одного матча за «Бенфику», он восстанавливался от разрыва крестообразной связки, который получил в «Базеле». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 2 миллиона евро.