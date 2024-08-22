«Спартак» заинтересован в подписании защитника из чемпионата ЮАР

«Спартак» интересуется защитником южноафриканской команды «Кайзер Чифс» Спиве Мсиманго, утверждает Soccer Laduna.

По данным источника, красно-белые давно проявляют интерес к 27-летнему футболисту. Стороны могут не успеть закрыть сделку до окончания трансферного окна, однако все может измениться, если «Спартак» сделает выгодное предложение клубу из ЮАР.

Контракт Мсиманго с «Кайзер Чифс» рассчитан до лета 2027 года. Его рыночная стоимость составляет 1,2 миллиона евро, по оценке портала Transfermarkt.