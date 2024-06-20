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Сегодня, 12:51

Источник: «Спартак» заинтересован в трансфере Тикнизяна

Игнат Заздравин
Корреспондент
Наир Тикнизян.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» интересуется защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, 25-летний футболист является одним из кандидатов на усиление левого фланга обороны красно-белых. Отмечается, что «Спартак» пока не вступал в переговоры с «Локомотивом» и футболистом.

Тикнизян играет за «Локомотив» с лета 2021 года. В прошедшем сезоне он провел за железнодорожников 30 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Тикнизяна в 6,5 миллиона евро. Его контракт с красно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.

Источник: «РБ Спорт»
Наир Тикнизян
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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