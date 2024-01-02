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РПЛ

Сегодня, 13:14

«Спартак» занимается поиском вариантов аренды для Зорина и Лайкина

Виктория Кравченко
Даниил Зорин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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«Спартак» планирует отдать в аренду полузащитников команды Даниила Зорина и Максима Лайкина, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, футболисты, скорее всего, полетят на первый сбор «Спартака».

На дальнейшей судьбе игрока красно-белых Павла Мелешина может сказаться покупка клубом нового форварда. Скорее всего, он уйдет в аренду.

20-летний Лайкин в этом сезоне сыграл в трех матчах за основную команду и не отметился результативными действиями. Зорин не провел ни одного матча за «Спартак» в нынешнем сезоне.

Ранее Мелешин был отзаявлен из состава «Спартака», его имени нет в списке команды на сайте РПЛ, однако он может быть заявлен по списку как молодой игрок и иметь возможность выступать за основной состав красно-белых. В этом сезоне он провел за красно-белых 8 игр и отметился 1 голом.

Команда выйдет из отпуска 19 января. Несколько дней игроки будут проходить медицинское обследование. 22 января футболисты отправятся на сбор в ОАЭ.

Источник: https://metaratings.ru/news/spartak-ishet-varianty-arendy-dlya-zorina-i-laikina-320650/
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
Павел Мелешин
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