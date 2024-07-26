«Спартак» заявил на новый сезон РПЛ Николсона и Барко

«Спартак» внес в заявку на новый сезон нападающего Шамара Николсона и полузащитника Эсекьеля Барко.

В прошлом сезоне 27-летний Николсон выступал на правах аренды за «Клермон». В составе французской команды ямаец провел 28 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

В четверг, 25 июля, «Спартак» объявил о подписании трехлетнего контракта с 25-летним аргентинцем Барко. Ранее футболист защищал цвета «Индепендьенте», «Атланты» и «Ривер Плейта».

На старте сезона в РПЛ красно-белые уступили в гостях «Оренбургу» (0:2). Во 2-м туре чемпионата России команда Деяна Станковича встретится на выезде с подмосковными «Химками». Матч пройдет в воскресенье, 28 июля.