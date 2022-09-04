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4 сентября, 21:59

«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве

Иван Шитик
Корреспондент
4 сентября. «Спартак» — «Зенит» — 1:2.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Зенит» на выезде переиграл «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Первыми в матче отличились красно-белые: в первом тайме гол забил нападающий Александр Соболев.

Но во втором тайме «Зенит» использовал свои многочисленные моменты. Сначала забил защитник Деян Ловрен, а потом отличился полузащитник Андрей Мостовой.

«Спартак» по ходу второго тайма потерял из-за травмы полузащитников Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса.

«Зенит» набрал 20 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку (16 очков).

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
04 сент, 20:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:2
Зенит

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
47
563
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