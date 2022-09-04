«Зенит» одержал волевую победу над «Спартаком» в Москве

«Зенит» на выезде переиграл «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ. Встреча, которая прошла в Москве, закончилась победой гостей со счетом 2:1.

Первыми в матче отличились красно-белые: в первом тайме гол забил нападающий Александр Соболев.

Но во втором тайме «Зенит» использовал свои многочисленные моменты. Сначала забил защитник Деян Ловрен, а потом отличился полузащитник Андрей Мостовой.

«Спартак» по ходу второго тайма потерял из-за травмы полузащитников Руслана Литвинова и Кристофера Мартинса.

«Зенит» набрал 20 очков и укрепился на первом месте в турнирной таблице. «Спартак» потерпел второе поражение в сезоне и откатился на пятую строчку (16 очков).

В следующем туре «Зенит» 11 сентября на своем поле примет «Оренбург», «Спартак» в этот же день в гостях сыграет с «Ростовом».