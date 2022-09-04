«Спартак» — «Зенит»: где смотреть и во сколько начало прямой трансляции матча РПЛ

В воскресенье, 4 сентября , состоится центральный матч 8-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» на своем поле примет «Зенит». Начало встречи — в 20.00 по московскому времени.

В этом сезоне команды уже встречались: питерцы обыграли красно-белых со счетом 4:0 в матче за Суперкубок России. В прошлом сезоне чемпионата «Зенит» разгромил «Спартак» в первом круге 7:1, а во втором команды сыграли вничью 1:1.

04.09.2022 | Спартак — Зенит

Турнирная таблица чемпионата России — здесь.

Календарь матчей РПЛ сезона-2022/23 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Спартак» — «Зенит» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале matchtv.ru.