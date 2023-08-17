В воскресенье, 20 августа, «Спартак» на своем поле сыграет против «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие арена». Начало — 19:30 (по московскому времени).

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

После четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Зенит», в активе которого 7 очков, идет на шестой строчке.

Последняя очная встреча команд завершилась победой сине-бело-голубых — 3:2

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