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Сегодня, 19:30

«Спартак» — «Зенит»: дата матча и время начала трансляции игры РПЛ

«Спартак» 20 августа на своем поле примет «Зенит»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
«Спартак» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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В воскресенье, 20 августа, «Спартак» на своем поле сыграет против «Зенит» в матче 5-го тура РПЛ — 2023 / 2024. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие арена». Начало — 19:30 (по московскому времени).

Следить за игрой в прямом эфире можно с помощью видеотрансляций на телеканале «Матч ТВ». Эфир стартует в 18:30. Также за играми РПЛ сезона-2023 / 24 следите по платной подписке на сервисе Кинопоиск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит

После четырех туров чемпионата России «Спартак» набрал 9 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице. «Зенит», в активе которого 7 очков, идет на шестой строчке.

Последняя очная встреча команд завершилась победой сине-бело-голубых — 3:2

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
12
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
13
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
14
 Рубин 4 0 2 2 4-10 2
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 - : -
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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