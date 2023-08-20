«Спартак» — «Зенит»: Кассьерра забил третий мяч в ворота красно-белых

Форвард «Зенита» Матео Кассьерра забил в ворота «Спартака» в матче 5-го тура РПЛ.

На 90+4-й минуте колумбиец, вышедший на замену, получил мяч в центре штрафной красно-белых и пробил в нижний угол ворот Ильи Свинова, сделав счет 3:1 в пользу гостей.