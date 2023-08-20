«Спартак» — «Зенит»: Мозес получил повреждение и был заменен

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес получил повреждение в матче 5-го тура РПЛ с «Зенитом» — 0:0.

Мозес на 25-й минуте сел на газон и схватился за ногу. Врачи выбежали к нему и обрабатывали заморозкой левое бедро игрока. Мозес не смог продолжить игру и вместо него вышел Роман Зобнин.

Мозес после замены сразу ушел в подтрибунное помещение.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»