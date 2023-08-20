«Спартак» — «Зенит»: результаты и статистика матчей в РПЛ

В воскресенье, 20 августа, «Спартак» на своем поле примет «Зенит» в рамках 5-го тура чемпионата России — 2023 / 2024. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало — в 19.30 мск.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — «Зенит».

«Спартак» с 9 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» находится на седьмой строчке (7 баллов).

Последняя очная встреча команд состоялась в мае 2023 года: тогда победу со счетом 3:2 одержал клуб из Санкт-Петербурга. «СЭ» приводит статистику личных встреч команд в рамках РПЛ.

Статистика личных встреч в чемпионате России:

18 побед «Спартака»

16 ничьих

24 победы «Зенита»

Разница забитых мячей:

«Спартак» — 82

«Зенит» — 101

Последние 5 очных матчей в рамках чемпионата России:

РПЛ — 2022 / 2023. 26-й тур. 07.05.2023. «Зенит» — «Спартак» — 3:2. РПЛ — 2022 / 2023. 8-й тур. 04.09.2022. «Спартак» — «Зенит» — 1:2. РПЛ — 2021 / 2022. 29-й тур. 15.05.2022. «Спартак» — «Зенит» — 1:1. РПЛ — 2021 / 2022. 12-й тур. 24.10.2021. «Зенит» — «Спартак» — 7:1. РПЛ — 2020 / 2021. 19-й тур. 16.12.2020. «Зенит» — «Спартак» — 3:1.

Полная статистика личных встреч «Спартака» и «Зенита» доступна на сайте «СЭ».

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика