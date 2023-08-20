«Спартак» — «Зенит»: Соболев реализовал пенальти

Нападающий «Спартака» Александр Соболев забил на 81-й минуте матча 5-го тура РПЛ против «Зенита» — 1:2.

Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как игрок сине-бело-голубых Вильмар Барриос задел рукой мяч в своей штрафной.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»