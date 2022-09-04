4 сентября, 18:50
«Спартак» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу на своем поле примет «Зенит». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.
Место в воротах красно-белых займет голкипер Александр Максименко. Александр Селихов, который восстановился после недомогания, остался в запасе.
В заявку москвичей попал нападающий Кейта Бальде, который включен в число запасных.
У «Зенита» в запасе оказался полузащитник Клаудиньо, который восстановился после травмы.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.
Запасные: Селихов, Волков, Маслов, Рассказов, Классен, Рыбус, Пруцев, Умяров, Николсон, Кейта, Вит.Шитов, Зорин.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Д.Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.
Запасные: Одоевский, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.