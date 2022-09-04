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4 сентября, 18:50

«Спартак» — «Зенит»: стартовые составы команд. Максименко займет место в воротах, Клаудиньо и Кейта попали в запас

Иван Шитик
Корреспондент
Футболисты «Спартака».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» в рамках 8-го тура чемпионата России по футболу на своем поле примет «Зенит». Стали известны стартовые составы команд на эту встречу.

Место в воротах красно-белых займет голкипер Александр Максименко. Александр Селихов, который восстановился после недомогания, остался в запасе.

В заявку москвичей попал нападающий Кейта Бальде, который включен в число запасных.

У «Зенита» в запасе оказался полузащитник Клаудиньо, который восстановился после травмы.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Мартинс, Зобнин, Игнатов, Промес, Соболев.

Запасные: Селихов, Волков, Маслов, Рассказов, Классен, Рыбус, Пруцев, Умяров, Николсон, Кейта, Вит.Шитов, Зорин.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Д.Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Малком, Кассьерра.

Запасные: Одоевский, Иван, Чистяков, Круговой, Адамов, Алип, Ерохин, Сутормин, Бакаев, Клаудиньо, Мантуан, Сергеев.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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