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Судейство

27 марта, 13:55

«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства

Александр Бобров
Шеф-редактор
Защитник «Спартака» Олег Рябчук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«СЭ» стали известны новые подробности работы судейской бригады, обслуживавшей матч 21-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит» (2:1). Они связаны с действиями, а точнее бездействием видеоассистентов Алексея Сухого и Алексея Амелина. Фактически это подтвердил департамент судейства и инспектирования РФС (ДСИ).

Как уже сообщал «СЭ», несмотря на главу 3 положения об экспертно-судейской комиссии при президенте РФС (в его как первоначальной, так и последней редакции), ЭСК РФС не отреагировала на одну из четырех жалоб «Зенита», оспорившего решения судьи Сергея Иванова в матче со «Спартаком», который завершился победой красно-белых (2:1).

В новости о решениях ЭСК РФС отсутствует информация об ответе на жалобу «Зенита» относительно трех вторых предупреждений, которые не были вынесены спартаковцам. В ходе второго тайма рефери, по мнению зенитовцев, ошибочно не показал желтые карточки Наилю Умярову, Срджану Бабичу и Олегу Рябчуку, избежавшим удалений.

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В случае с последним речь идет об ошибке в идентификации наказанного судьей игрока. То есть о том, что, возможно, Иванов неправильно наказал Кристофера Мартинса вместо Рябчука.

А одним из оснований для обращения в ЭСК РФС являются как раз «ошибки в идентификации наказанных игроков». Это написано в документе РФС еще с лета 2020-го и не менялось на протяжении почти пяти лет.

Как выяснилось, ВАР Сухой и АВАР Амелин не проверяли эпизод с участием Рябчука и Мартинса на предмет ошибочности идентификации игрока. Об этом говорится в данных, приведенных ДСИ в видеоразборе матчей 21-го тура. В этих восьми играх не было ни одной такой проверки.

Напомним: в протоколе матча «Спартак» — «Зенит» указано, что на 81-й минуте за срыв перспективной атаки наказан Мартинс. И Рябчук, и он пытались остановить разогнавшегося Луиса Энрике, тот упал — рефери назначил штрафной удар и вынес предупреждение Мартинсу. Накажи он Рябчука, тому пришлось бы покинуть поле, потому что 10 минутами ранее он уже был наказан за систематическое нарушение правил. Две желтые превратились бы в красную.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Олег Рябчук
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