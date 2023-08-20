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Сегодня, 21:35

«Спартак» — «Зенит»: видео голов

«Спартак» — «Зенит».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«Спартак» проиграл «Зениту» в матче 5-го тура чемпионата России.

Счет в первом тайме открыли гости: мяч оказался в сетке ворот красно-белых после удара Вендела и рикошета от Георгия Джикии.

Во втором тайме сначала Вендел удвоил преимущество сине-бело-голубых.

На 81-й минуте Александр Соболев с пенальти сократил отставание москвичей, но уже в добавленное время Матео Кассьерра установил окончательный счет — 3:1 в пользу питерцев.

32-я минута. Джикия — в свои ворота — 0:1

73-я минута. Вендел — 0:2

81-я минута. Соболев — с пенальти — 1:2

90+4-я минута. Кассьерра — 1:3

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
1:3
Зенит

РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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