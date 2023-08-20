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Сегодня, 08:00

«Спартак» — «Зенит»: время начала трансляции матча РПЛ

Матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» пройдет 20 августа в Москве
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Вильмар Барриос.
Вильмар Барриос.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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20 августа, в воскресенье, «Спартак» дома примет «Зенит» в матче 5-го тура чемпионата России по футболу.

Игра пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена», начало — в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Бесплатная прямая видеотрансляция матча «Спартак» — «Зенит» пройдет на телеканале «Матч ТВ». Эфир начнется в 18.30.

В последний раз команды играли 7 мая 2023 года в Санкт-Петербурге. Тогда сине-бело-голубые победили московский клуб со счетом 3:2 в 26-м туре РПЛ.

В текущем сезоне РПЛ команда Сергея Семака одержала две победы и один раз сыграла вничью при одном поражении. У подопечных Гильермо Абаскаля — три победы и одно поражение.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
20 авг, 19:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Зенит
&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;. «Спартак» — «Зенит»: битва в Москве. Онлайн-трансляция матча
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
4
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
5
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
6
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
7
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
10
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
11
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
12
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
13
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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