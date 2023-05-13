КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Судейство

Сегодня, 15:00

Спартаковец Денисов пропустит дерби с ЦСКА. Его дисквалифицировал Кукуляк — воспитанник армейцев

Александр Бобров
Шеф-редактор
Евгений Кукуляк.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

На 29-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк вынес предупреждение спартаковцу Даниилу Денисову. Игрок красно-белых, по всей видимости, был наказан за фол на Николе Античе.

Для Денисова желтая карточка стала четвертой в турнире — за это полагается автоматическая дисквалификация. Уже из-за этого он должен был пропустить дерби с ЦСКА в следующем туре.

А в конце первого тайма Денисов ошибочно получил второе предупреждение. Кукуляк неверно оценил действия спартаковца и удалил его.

Любопытно, что игрока красно-белых лишил возможности сыграть против ЦСКА... воспитанник армейцев. Кукуляк — выпускник футбольной школы ЦСКА, выступал за дубль этой команды.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Даниил Денисов
Евгений Кукуляк
23
19
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Торонто» в пятом матче
Сергей Анохин: «Наша дружба с Писаревым началась с драки»
Военкор «Известий» показал быт сражающегося под Авдеевкой полка
Французский политик призвала Париж отказаться от поставок оружия ВСУ
Захар Прилепин сообщил об очередной операции длительностью 4,5 часа
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи
Тарханов оценил победу «Урала» над «Оренбургом»
Президент «Урала» Иванов: «Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед»
«Химки» — «Спартак»: Денисов удален с поля, гости остались в меньшинстве
«Спартак» проигрывает «Химкам» после гола Мирзова и остался вдесятером! Онлайн-трансляция матча
«Химки» — «Спартак»: Промес обманул судью — Кукуляк ошибочно наказал Голубовича
«Зенит» — «Краснодар»: прямая трансляция матча РПЛ
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
«Химки» — «Спартак»: Денисов удален с поля, гости остались в меньшинстве
ЦСКА и «Спартак» перед дерби могут добить соседей-аутсайдеров. А кто заберет серебро?
ЦСКА рвет РПЛ, «Ростов» проигрывает только дома, «Спартак» — середняк весны. Исход медальной гонки решит московское дерби?
Бояринцев считает, что судьба серебряных медалей РПЛ решится в матче «Спартак» — ЦСКА
Президент «Оренбурга» высказался о чемпионском коридоре для «Зенита»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» — «Спартак»: Денисов удален с поля, гости остались в меньшинстве

Президент «Урала» Иванов: «Наконец-то прервали семиматчевую серию без побед»