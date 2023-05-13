Спартаковец Денисов пропустит дерби с ЦСКА. Его дисквалифицировал Кукуляк — воспитанник армейцев

На 29-й минуте матча 27-го тура чемпионата России «Химки» — «Спартак» арбитр Евгений Кукуляк вынес предупреждение спартаковцу Даниилу Денисову. Игрок красно-белых, по всей видимости, был наказан за фол на Николе Античе.

Для Денисова желтая карточка стала четвертой в турнире — за это полагается автоматическая дисквалификация. Уже из-за этого он должен был пропустить дерби с ЦСКА в следующем туре.

А в конце первого тайма Денисов ошибочно получил второе предупреждение. Кукуляк неверно оценил действия спартаковца и удалил его.

Любопытно, что игрока красно-белых лишил возможности сыграть против ЦСКА... воспитанник армейцев. Кукуляк — выпускник футбольной школы ЦСКА, выступал за дубль этой команды.