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Сегодня, 14:35

«Спартаку» летом предлагали 18-летнего колумбийца Эрнандеса

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Московскому «Спартаку» и еще двум клубам РПЛ в летнее трансферное окно предлагали приобрести 18-летнего колумбийского защитника Джоана Эрнандеса, сообщает Metaratings.

По информации источника, оформить переход в трансферное окно не удалось. При этом известна примерная стоимость сделки — 2 миллиона евро.

Издание отмечает, что российские клубы сохраняют интерес к футболисту «Мильонариоса». Сам Эрнандес положительно смотрит на вариант с переездом в Россию. Защитник провел на взрослом уровне только 20 матчей, отметившись 3 голевыми передачами.

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Спартак (Москва)

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