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Сегодня, 09:26

«Спартаку» предлагали купить венгра Шаллаи

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В летнее трансферное окно московскому «Спартаку» предлагали приобрести венгерского нападающего Роланда Шаллаи, сообщает Metaratings.ru.

По информации издания, 27-летний форвард был готов обсуждать вариант перехода в РПЛ. Потенциальный трансфер могли осложнить санкции: Шаллаи играл в бундеслиге.

В сезоне-2023/24 Шаллаи отметился 3 голами и 2 передачами в 27 матчах за «Фрайбург». На Евро-2024 Роланд сыграл во всех 3 матчах сборной Венгрии, выйдя в стартовом составе.

13 сентября Шаллаи за 6 миллионов евро перешел из «Фрайбурга» в «Галатасарай». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Источник: Metaratings.ru
Роланд Шаллаи
ФК Галатасарай
ФК Спартак (Москва)
ФК Фрайбург

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