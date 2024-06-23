«Спартаку» предложили кандидатуру вингера «Крыльев» Гарре

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«Спартак» может приобрести вингера «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, красно-белые рассматривают вариант покупки футболиста, однако у клуба другие приоритетные варианты на позицию левого вингера, поэтому переход маловероятен. Сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе.
Ранее сообщалось об интересе «Краснодара» к Гарре.
Гарре выступает за «Крылья» с января 2023 года. В минувшем сезоне он провел за команду 25 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал три голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 8 миллионов евро.