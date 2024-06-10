Metaratings: «Спартаку» предложили приобрести голкипера сборной Ирана

Московскому «Спартаку» предлагают рассмотреть кандидатуру голкипера сборной Ирана и «Персеполиса» Алирезы Бейраванда, сообщает Metaratings. По данным источника, вратарь готов выступать в РПЛ.

Ранее стало известно, что главный тренер красно-белых Деян Станкович настаивает на приобретении хорошего вратаря. Однако он хочет взять игрока с российским паспортом.

При этом в пользу 31-летнего Бейраванда говорит опыт выступления на двух чемпионатах мира. В прошедшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате Ирана, пропустив 18 мячей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,2 миллиона евро.