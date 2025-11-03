Источник: Риера может возглавить «Спартак». Клубу придется заплатить за тренера от 1,5 до 2 миллионов евро

Новым главным тренером «Спартака» вместо серба Деяна Станковича может стать испанец Альберт Риера, сообщает издание Sportklub. По данным источника, представители московского клуба посетят матч общего этапа Лиги конференций между «Целе» и «Легией», который состоится 6 ноября. Руководство словенского клуба не намерено отпускать 43-летнего тренера до зимы. Издание Legalbet.ru сообщает, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры. После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Чем дольше Станкович в «Спартаке», тем лучше для конкурентов

zg Игры у нас нет,вообще,а уж розыгрыши у своей штрафной это просто пи@дец!Это вопросы к Деяну!К Кагги вопрос,хренли ты на трети сезона пинаешь 2ух ЦЗ один из которых только приигрался и играл бы долго и счастливо(Дуарте),а другой,в общем то неплохой,да еще и россиянин(Чернов) и берешь 2ух малопонятных гоблинов!И все это упирается в то,что наша "верхушка" сейчас это те,кому на команду плевать с высокой колокольни,главное,набить свой карман. 03.11.2025

АндрейЕвгеньевич Никто, кроме писаки из газетки слухов не в курсе.. 03.11.2025

sven очередное дерьмо с Гейропейской помойки 03.11.2025

Кариока_двойка. В первую очередь пинка надо дать именно Кахигао, с приходом которого у Станковича всё и сломалось. Ведь на чемпионство же шли до его прихода. Может и не в Станке дело. А если учесть, какие кандидаты мелькают вместо Деяна, то понятно, что при Кахигао ничего хорошего не будет. Именно он должен быть уволен еще после покупки Гарсии, а уж сейчас и подавно. 03.11.2025

hardoviy Опять ноунейм 03.11.2025

С детства за Уралмаш! Опять фуфло написали и в 11:25 опровергли))) 03.11.2025