3 ноября, 10:46

Источник: Риера может возглавить «Спартак». Клубу придется заплатить за тренера от 1,5 до 2 миллионов евро

Сергей Ярошенко
Альберт Риера.
Фото Global Look Press

Новым главным тренером «Спартака» вместо серба Деяна Станковича может стать испанец Альберт Риера, сообщает издание Sportklub.

По данным источника, представители московского клуба посетят матч общего этапа Лиги конференций между «Целе» и «Легией», который состоится 6 ноября. Руководство словенского клуба не намерено отпускать 43-летнего тренера до зимы.

Издание Legalbet.ru сообщает, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.

После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Чем дольше Станкович в «Спартаке», тем лучше для конкурентов

Источник: Legalbet.ru
9

  • zg

    Игры у нас нет,вообще,а уж розыгрыши у своей штрафной это просто пи@дец!Это вопросы к Деяну!К Кагги вопрос,хренли ты на трети сезона пинаешь 2ух ЦЗ один из которых только приигрался и играл бы долго и счастливо(Дуарте),а другой,в общем то неплохой,да еще и россиянин(Чернов) и берешь 2ух малопонятных гоблинов!И все это упирается в то,что наша "верхушка" сейчас это те,кому на команду плевать с высокой колокольни,главное,набить свой карман.

    03.11.2025

  • АндрейЕвгеньевич

    Никто, кроме писаки из газетки слухов не в курсе..

    03.11.2025

  • sven

    очередное дерьмо с Гейропейской помойки

    03.11.2025

  • Кариока_двойка.

    В первую очередь пинка надо дать именно Кахигао, с приходом которого у Станковича всё и сломалось. Ведь на чемпионство же шли до его прихода. Может и не в Станке дело. А если учесть, какие кандидаты мелькают вместо Деяна, то понятно, что при Кахигао ничего хорошего не будет. Именно он должен быть уволен еще после покупки Гарсии, а уж сейчас и подавно.

    03.11.2025

  • hardoviy

    Опять ноунейм

    03.11.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Опять фуфло написали и в 11:25 опровергли)))

    03.11.2025

  • zg

    А оно прям надо?!Давайте сначала дадим пинка КаггиХао и само собой Деяну,а уж потом будем разбираться,кто и зачем нужен!

    03.11.2025

    Альберт Риера
    Деян Станкович
    Футбол
    РПЛ
    ФК Спартак (Москва)
