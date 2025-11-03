Источник: Риера может возглавить «Спартак». Клубу придется заплатить за тренера от 1,5 до 2 миллионов евро

3 ноября, 10:46
Новым главным тренером «Спартака» вместо серба Деяна Станковича может стать испанец Альберт Риера, сообщает издание Sportklub.
По данным источника, представители московского клуба посетят матч общего этапа Лиги конференций между «Целе» и «Легией», который состоится 6 ноября. Руководство словенского клуба не намерено отпускать 43-летнего тренера до зимы.
Издание Legalbet.ru сообщает, что «Спартаку» придется заплатить от 1,5 до 2 миллионов евро за выкуп контракта Риеры.
После 14 туров «Спартак» с 22 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
zg
Игры у нас нет,вообще,а уж розыгрыши у своей штрафной это просто пи@дец!Это вопросы к Деяну!К Кагги вопрос,хренли ты на трети сезона пинаешь 2ух ЦЗ один из которых только приигрался и играл бы долго и счастливо(Дуарте),а другой,в общем то неплохой,да еще и россиянин(Чернов) и берешь 2ух малопонятных гоблинов!И все это упирается в то,что наша "верхушка" сейчас это те,кому на команду плевать с высокой колокольни,главное,набить свой карман.
03.11.2025
АндрейЕвгеньевич
Никто, кроме писаки из газетки слухов не в курсе..
03.11.2025
sven
очередное дерьмо с Гейропейской помойки
03.11.2025
Кариока_двойка.
В первую очередь пинка надо дать именно Кахигао, с приходом которого у Станковича всё и сломалось. Ведь на чемпионство же шли до его прихода. Может и не в Станке дело. А если учесть, какие кандидаты мелькают вместо Деяна, то понятно, что при Кахигао ничего хорошего не будет. Именно он должен быть уволен еще после покупки Гарсии, а уж сейчас и подавно.
03.11.2025
hardoviy
Опять ноунейм
03.11.2025
С детства за Уралмаш!
Опять фуфло написали и в 11:25 опровергли)))
03.11.2025
zg
А оно прям надо?!Давайте сначала дадим пинка КаггиХао и само собой Деяну,а уж потом будем разбираться,кто и зачем нужен!
03.11.2025