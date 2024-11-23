Специалист центра погоды «Фобос» заверил, что снег не помешает проведению футбольных матчей в Москве

Сегодня, 10:42
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с балканским циклоном «Каэтано», пришедшим в Москву с юго-запада.
«В Москве на 9 утра образовался снежный покров: на ВДНХ 2 сантиметра, в Тушино и МГУ — 1 сантиметр. Снег будет идти весь день до ночи. Выпадет его много: 10-12 мм осадков. Это уже в переводе на воду. То есть если растопить снег, будет 10-12 литров дождевой воды на квадратный метр. Но поскольку он будет выпадать в твердой фазе в виде снега и мокрого снега, потому что температура пока остается в плюсовом диапазоне от 0 до 2 градусов. То есть все будет утрясаться. За счет влажности он проседает. Поэтому в целом покров подрастет максимум до 3-5 сантиметров, не более. В Подмосковье сугробы, особенно на Западе, в районе Можайска, Волоколамска до 12-17 сантиметров уже декабрьского снега. Так что, я думаю, на стадионах в Москве справятся», — сказал Тишковец «СЭ».
В Москве 23 ноября пройдет три матча. В 14.15 по московскому времени на «ВЭБ Арене» начнется встреча между ЦСКА и «Ростовом». Затем свой матч на «Арене Химки» проведут «Химки» и «Краснодар». Старт — в 16.30. Далее на «Лукойл Арене» пройдет дерби «Спартака» и «Локомотива». Начало запланировано на 18.00.
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|16
|19-33
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|15
|11 (8+3)