0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:36

Специалист по футбольным газонам прокомментировал ситуацию с полем на «Ростов Арене»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Генеральный директор фирмы «Спортгазон» Александр Ефремов высказался о состоянии поля на «Ростов Арене».

«В Ростове не первый год проблемы с полем. Но огульно говорить что-то не хочется. Надо смотреть, какая там температура подогрева, какие сем­ена используются, какого качества», — приводит «РБ Спорт» слова Ефремова.

Также он оценил качество газона на футбольной арене в Воронеже.

«Да, в Воронеже мне понравилось поле, особенно для этого времени года. Можно же делать хорошие газоны! Еще по первым играм в этом году отметил бы газон «Динамо», — добавил специалист.

После четвертьфинального матча FONBET Кубка России «Ростов» — «Урал» (1:1) главный тренер ростовчан Вал­ерий Карпин раскритиковал поле домашнего стадиона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spetsialist-po-futbol-ny-m-gazonam-prokommentiroval-situatsiyu-s-polem-v-rostove-na-donu/
Футбол
ФК Ростов
4
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Виталий Дьяков: «Сейчас в России курьеры зарабатывают больше, чем футболисты второй лиги»
Болельщики наехали на канадца из-за Капризова: Кирилл не смог доиграть матч с «Виннипегом»
Лавров предупредил о последствиях игнорирования расследования по СП
Стало известно о состоянии упавшего на рельсы метро в Москве подростка
Российская артиллерия накрыла огнем отряд ВСУ при бегстве из Артемовска
Толкнувшему подростка под поезд метро назначили психолого-психиатрическую экспертизу
Популярное видео
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шамкин рассказал, как помог Дзюбе стать лучшим бомбардиром РПЛ

Рианчо: «Промес — лучший игрок РПЛ. Он бьется за спартаковскую эмблему, а не ради миллионов евро»