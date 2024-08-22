Сперцян и Кордоба уведомили «Краснодар» о желании покинуть клуб до конца лета

Атакующий полузащитник Эдуард Сперцян и колумбийский форвард Джон Кордоба сообщили руководству «Краснодара» о желании покинуть клуб до конца лета, сообщает Armenie Football в социальных сетях.

По данным источника, черно-зеленые уже нашли замену двум футболистам на случай их ухода.

Сперцян является воспитанником академии «Краснодара». В общей сложности хавбек провел 116 матчей за «быков» во всех турнирах, отметившись 33 голами и 27 результативными передачами. Его контракт с черно-зелеными рассчитан до лета 2026 года.

Кордоба перешел в «Краснодар» в июле 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. Соглашение колумбийца с российским клубом истекает по окончании нынешнего сезона.