Сперцян интересен клубам из Франции, Бельгии и Нидерландов

К полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну проявляют интерес команды из Франции, Бельгии и Нидерландов, сообщает журналист Руди Галетти.

Отмечается, что в Нидерландах подписать 23-летнего футболиста хочет «Аякс». Клуб поддерживает контакт с «Краснодаром» по поводу возможной сделки и в ближайшее время намерен сделать следующий шаг в переговорном процессе.

По информации источника, «Лацио», об интересе которого ранее упоминалось в СМИ, не претендует на Сперцяна. До этого сообщалось, что полузащитник в команде из Рима может стать заменой Луису Альберто.

В прошедшем сезоне футболист провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 18 миллионов евро.