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Сегодня, 22:36

Сперцян о словах Кокорина: «РПЛ — тяжелый чемпионат»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал заявление нападающего «Ариса» Александра Кокорина, раскритиковавшего уровень чемпионата России по футболу.

Экс-форвард сборной России в интервью нападающему «Краснодара» Федору Смолову на его личном YouTube-канале назвал РПЛ «говном».

— Как тебе слова Кокорина?

— Не досмотрел до конца. Но я к чемпионату России отношусь нормально. Это тяжелый чемпионат. Когда я дебютировал и сейчас — стало немного легче, нет еврокубков. Я был молодой, тогда было тяжелее.

Александр Кокорин. Унизительные слова Кокорина про РПЛ — просто позор. У нас отличный чемпионат

Кокорин играл в чемпионате России за московское «Динамо», «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак» с 2008 по 2021 год.

Александр Кокорин
Эдуард Сперцян
РПЛ
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