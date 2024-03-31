31 марта, 22:47
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера команды.
— Как пережили уход Ивича?
— Нормально. Мы профессионалы. Наше дело — играть.
— Как он попрощался?
— Мы сразу разъехались: кто в сборные, кто куда. Индивидуально пообщались с ним, но это останется между нами. Пожелали друг другу удачи.
— Какая была атмосфера в клубе, когда вернулись?
— Я приехал за два дня до игры. Атмосфера хорошая. Мало времени было, но таков регламент.
— Были удивлены уходу Ивича?
— Это футбол. У нас есть президент. Наше дело — играть в футбол.
— Вам президент объяснял свое решение?
— Нет. Я был в сборной.
— По телефону?
— Нет.
Ранее болельщики «Краснодара» вывесили баннер в честь Ивича на матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Москве. Сербский специалист покинул пост главного тренера «быков» 13 марта. Он возглавлял команду с января 2023 года.