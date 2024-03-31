Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

31 марта, 22:47

Сперцян — об отставке Ивича: «Это футбол. Наше дело — играть»

Зарина Халимхонова
Telegram Дзен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, как отреагировал на отставку Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

— Как пережили уход Ивича?

— Нормально. Мы профессионалы. Наше дело — играть.

— Как он попрощался?

— Мы сразу разъехались: кто в сборные, кто куда. Индивидуально пообщались с ним, но это останется между нами. Пожелали друг другу удачи.

— Какая была атмосфера в клубе, когда вернулись?

— Я приехал за два дня до игры. Атмосфера хорошая. Мало времени было, но таков регламент.

— Были удивлены уходу Ивича?

— Это футбол. У нас есть президент. Наше дело — играть в футбол.

— Вам президент объяснял свое решение?

— Нет. Я был в сборной.

— По телефону?

— Нет.

Ранее болельщики «Краснодара» вывесили баннер в честь Ивича на матче 22-го тура РПЛ с «Локомотивом» в Москве. Сербский специалист покинул пост главного тренера «быков» 13 марта. Он возглавлял команду с января 2023 года.

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
Читайте также
Поздняков — о словах мэра Парижа: «Даже полностью обезличенных спортсменов из России видеть на Олимпиаде не хотят»
«Партизан» поддержал Россию после теракта в «Крокусе»
В ЛНР восстановили более 3,5 тыс. объектов после ее вхождения в состав России
Братский финал «Авто» и «Трактора»? Опыт «Магнитки»? Новый чемпион? Полуфинал Кубка Гагарина-2024: пары, расписание, прогнозы
В Госдуме предложили индексировать зарплаты в двойном размере от уровня цен
В МИД Армении заявили об отсутствии намерения вступать в НАТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 22-го тура 31 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 30 марта
РПЛ: видео голов 22-го тура 29 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
Леонченко — о ничьей с «Краснодаром»: «Этот матч можно занести в актив»
Широков: «Даже после пяти игр нельзя будет говорить, было ли решение уволить Ивича поспешным»
Широков считает, что чемпионские амбиции «Динамо» переоценены
Правильная лихорадка. Никто из шести лидеров РПЛ не смог победить в последнем туре. Колонка Казакова
Газзаев: «Зенит» — фаворит в золотой гонке. Вендел и Клаудиньо еще выйдут на свой максимум»
Газзаев: «Пенальти в ворота «Урала» был. Но «Спартак» не должен рассчитывать только на него»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сперцян об игре с «Локомотивом»: «Ехали за победой, не реализовали моменты»

Тормена: «Краснодар» знает свою цель. Мы продолжаем бороться за первое место»