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13 марта, 17:41

Сперцян, Кривцов и Агкацев поблагодарили Ивича за работу в «Краснодаре»: «Неожиданность для всех нас»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Владимир Ивич.
Фото ФК «Краснодар»
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Полузащитники «Краснодара» Эдуард Сперцян и Никита Кривцов, а также голкипер команды Станислав Агкацев поблагодарили за работу бывшего главного тренера «быков» Владимира Ивича.

Футболисты обратились к сербскому специалисту в соцсетях.

«Спасибо за все, всего самого лучшего!» — написал Сперцян.

«Неожиданность для всех нас... Спасибо за всё, тренер! Большая честь было работать вместе с вами», — заявил Кривцов.

«Спасибо за совместную работу и ваш вклад», — написал Агкацев.

«Краснодар» объявил об отставке Ивича 13 марта. После 20 туров команда с 39 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» на одно очко.

Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Никита Кривцов
Станислав Агкацев
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