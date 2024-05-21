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Сегодня, 13:09

Transfermarkt: Сперцян может заменить Ройса в «Боруссии»

Алина Савинова
Эдуард Сперцян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в дортмундскую «Боруссию», сообщает Transfermarkt.

В настоящий момент дортмундцы ищут замену для Марко Ройса, который уйдет из клуба этим летом. Как отмечает источник, одним из кандидатов на место немецкого футболиста является 23-летний Сперцян.

В субботу, 18 мая, 34-летний Ройс провел последнюю игру за черно-желтых в бундеслиге. В этой встрече «Боруссия» на домашнем стадионе с разгромным счетом одержала победу над «Дармштадтом» (4:0).

Сперцян является воспитанником «Краснодара». Всего за основную команду «быков» он провел 107 матчей, в которых отметился 33 голами и 25 результативными передачами. Контракт игрока с южным клубом рассчитан до лета 2026 года.

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Краснодар
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