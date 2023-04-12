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Сегодня, 15:38

Сперцян намерен покинуть «Краснодар» и продолжить карьеру в Европе

Алина Савинова
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян летом покинет кубанский клуб и продолжит карьеру в другом чемпионате. Об этом сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам источника, к Сперцяну есть предметный интерес из Германии и Италии. Сейчас агентство CAA Stelar, с которым сотрудничает футболист, приоритетно общается с клубами серии А и бундеслиги. Сумма отступных за 22-летнего полузащитника составляет 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний хавбек провел 21 матч в чемпионате России, забил девять голов и отметился девятью результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-pokinet-krasnodar-i-prodolzhit-kar-eru-v-evrope-k-nemu-est-interes-iz-italii-i-germanii/
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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