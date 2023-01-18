Сперцян не планирует покидать «Краснодар» этой зимой

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян не планирует покидать команду в зимнее трансферное окно, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 22-летний футболист сосредоточен на успешном выступлении команды в весенней части сезона. Также отмечается, что клуб не хочет отпускать игрока этой зимой. Все переговоры по будущему Сперцяна будут проводиться летом.
Ранее сообщалось, что в приобритении армянского футболиста заинтересован голландский ПСВ.
В сезоне-2022/23 полузащитник сыграл 21 матч за «Краснодар», в которых забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.
Его действующий контракт с кубанским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
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