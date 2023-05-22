Сперцян не стал говорить о своем возможном уходе из «Краснодара»

Сегодня, 09:15
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своем возможном уходе в европейский клуб.
— Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.
— Есть ли у вас предложения?
— Я не знаю, честно.
— Вы как-то обсуждаете это с агентом?
— Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.
— Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?
— Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим (улыбается).
22-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 13 результативных передач в 35 матчах чемпионата и Кубка России.