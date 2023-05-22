Сперцян не стал говорить о своем возможном уходе из «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своем возможном уходе в европейский клуб.

— Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.

— Есть ли у вас предложения?

— Я не знаю, честно.

— Вы как-то обсуждаете это с агентом?

— Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.

— Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?

— Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим (улыбается).