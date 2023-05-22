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Сегодня, 09:15

Сперцян не стал говорить о своем возможном уходе из «Краснодара»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением о своем возможном уходе в европейский клуб.

— Я уже говорил, что эта тема сейчас закрыта. У нас впереди важные игры впереди. А как будет, посмотрим, я ничего не знаю.

— Есть ли у вас предложения?

— Я не знаю, честно.

— Вы как-то обсуждаете это с агентом?

— Нет, мы ничего не обсуждаем, у меня есть очень важные игры здесь. Я сконцентрирован. И все окружающие это знают.

— Будет ли красивая история, если выиграете Кубок с «Краснодаром» и уедете в Европу?

— Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть. Посмотрим (улыбается).

22-летний Сперцян — воспитанник академии «Краснодара». В нынешнем сезоне он забил 14 голов и сделал 13 результативных передач в 35 матчах чемпионата и Кубка России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-tema-s-ot-ezdom-v-evropu-sejchas-zakry-ta-u-krasnodara-vperedi-vazhny-e-matchi/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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