Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара» перед игрой со «Спартаком»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян призвал болельщиков поддержать команду в матче 14-го тура чемпионата России со «Спартаком».

Игра пройдет 2 ноября на «Ozon Арене» в Краснодаре и начнется в 19.30 по московскому времени.

«Друзья, ваша поддержка для нас — огромная сила! Ждем всех», — написал Сперцян в своем Telegram-канале.

«Краснодар» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» набрал 22 очка и располагается на шестой строчке.

В 13-м туре «быки» победили «Рубин» (1:0), а красно-белые — «Оренбург» (1:0).