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Судейство

Сегодня, 15:46

Сперцян о качестве судейства в РПЛ: «Мое дело — играть в футбол»

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в разговоре с «СЭ» поделился мнением о качестве судейства в РПЛ.

В матче 6-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром» на 85-й минуте произошла спорная ситуация. Игрок бело-голубых Диего Лаксальта упал в штрафной краснодарцев после контакта с полузащитником Александром Черниковым., но главный арбитр Сергей Карасев не зафиксировал фол, а а видеоассистенты Артур Федоров и Сергей Иванов не вмешались в его решение.

— В этом сезоне у многих команд есть претензии к судейству. Есть ли они у тебя?

— Мое дело — играть в футбол. У судей своя работа, а у нас своя.

— То есть несправедливых решений ты пока не замечал?

— Это футбол. Тут бывают спорные решения. Но решения принимают судьи, а мы должны выполнять свою работу, — сказал Сперцян.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» с 12 очками поднялся на 2-е место, «Динамо» также с 12 баллов идет третьим.

(Константин Передерий)

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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