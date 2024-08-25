Сперцян опроверг информацию о желании уйти из клуба до конца лета

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал «СЭ» информацию о запросе трансфера у клуба.

«Опровергаю», — сказал Сперцян «СЭ».

Ранее издание Armenie Football сообщило, что игроки краснодарцев Эдуард Сперцян и Джон Кордоба объявили о решении покинуть команду.

24-летний Сперцян является воспитанником клуба. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.