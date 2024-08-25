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25 августа, 15:48

Сперцян опроверг информацию о желании уйти из клуба до конца лета

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал «СЭ» информацию о запросе трансфера у клуба.

«Опровергаю», — сказал Сперцян «СЭ».

Ранее издание Armenie Football сообщило, что игроки краснодарцев Эдуард Сперцян и Джон Кордоба объявили о решении покинуть команду.

24-летний Сперцян является воспитанником клуба. В сезоне-2023/24 полузащитник сыграл за «Краснодар» 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро.

Эдуард Сперцян
РПЛ
ФК Краснодар
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