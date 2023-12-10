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Сперцян ответил на вопрос, останется ли он в «Краснодаре» в зимнее межсезонье

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем.

— Можешь ли ты дать слово болельщикам «Краснодара», что останешься зимой в команде?

— Посмотрим, как пройдет, — сказал Сперцян.

В текущем сезоне 23-летний полузащитник провел 21 матч за быков во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи. В ноябре сообщалось, что в трансфере Сперцяна заинтересован «Ювентус»,

«Краснодар» с 38 очками ушел на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ. Команда Владимира Ивича на два очка опережает «Зенит».

Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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