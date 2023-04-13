Сперцян перестал быть трансферной целью «Фейеноорда», но в нем по-прежнему заинтересована «Фиорентина»

«Фейеноорд» больше не рассматривает вариант с переходом полузащитника «Краснодара» Эдуардом Сперцяном. Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В «Фейеноорде» рассматривали возможность подписания контракта с 22-летним футболистом летом 2023 года, однако полузащитник дал понять, что планирует остаться на сезон в «Краснодаре». Как отмечает источник, на трансферном рынке нидерландский клуб переключился на других игроков. Однако в услугах Сперцяна по-прежнему заинтересована «Фиорентина».

В текущем сезоне Сперцян провел 30 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметился 12 забитым голами и 10 результативными передачами.