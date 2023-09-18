Хавбек «Краснодара» Сперцян: «Немного расстроился, что не уехал в Европу»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что думает о несостоявшимся переезде в Европу во время летнего трансферного окна. Он заявил, что расстроился из-за этого.

«Я, конечно же, немного расстроился. Считаю, что заслужил шанс играть в Европе. Но сейчас я в «Краснодаре», и все мои мысли здесь, с командой. Впереди очень важный сезон», — заявил футболист на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Сообщалось, что в летнее трансферное окно «Сельта» была заинтересована в игроке, однако «быки» отказались отпускать 23-летнего армянина.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В текущем сезоне футболист провел 8 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.