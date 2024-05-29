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Хавбек «Краснодара» Сперцян: «Обидно упустить чемпионство. Мы делали все, что в наших силах»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением об игре команды в завершившемся сезоне.

«Тяжело говорить об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой — мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие. Но обидно упустить чемпионство. Мы делали все, что в наших силах, чтобы стать первыми», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

25 мая «Краснодар» обыграл на своем поле «Динамо» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ. Победный гол забил нападающий Джон Кордоба. Впервые в истории клуб завоевал серебряные медали в чемпионате России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/e-duard-spertsyan-gorzhus-svoej-komandoj-my-vpervy-e-zavoevali-serebro-dlya-krasnodara/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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