Хавбек «Краснодара» Сперцян: «Обидно упустить чемпионство. Мы делали все, что в наших силах»

Сегодня, 18:17
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян поделился мнением об игре команды в завершившемся сезоне.
«Тяжело говорить об эмоциях, которые сейчас испытываю. Конечно, горжусь командой — мы впервые в истории завоевали серебро для клуба, это большое событие. Но обидно упустить чемпионство. Мы делали все, что в наших силах, чтобы стать первыми», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».
25 мая «Краснодар» обыграл на своем поле «Динамо» (1:0) в матче 30-го тура РПЛ. Победный гол забил нападающий Джон Кордоба. Впервые в истории клуб завоевал серебряные медали в чемпионате России. Чемпионом в шестой раз подряд стал «Зенит».