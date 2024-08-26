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Сегодня, 09:25

Сперцян — о моменте с Рошей: «Извинился. Обычная накладка»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян в комментарии «СЭ» высказался о моменте с повреждением защитника ЦСКА Виллианом Рошей.

10 августа «Краснодар» на своем поле обыграл ЦСКА (2:1) в матче 5-го тура РПЛ. В конце первого тайма Виллиан Роша получил травму после фола Сперцяна и покинул поле.

«Хотите сказать, что там фол на красную? Я уже говорил, что извинился перед Рошей. Это игровой момент. Обычная накладка. Он попал мне в пятку, делал сильный удар по мячу. Я ничего не хотел сделать. Не прыгал же двумя ногами. Обычная накладка. Судейство в этом сезоне? Не буду комментировать, отношусь ко всему нормально. Это их работа, они выполняют. Наша работа — играть в футбол», — сказал Сперцян «СЭ».

После 6 туров «Краснодар» набрал 12 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Эдуард Сперцян
РПЛ
Виллиан Роша
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