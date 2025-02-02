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Сперцян: «Были варианты от европейских клубов зимой, но я еще полгода буду в «Краснодаре»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос о своем будущем.

1 февраля появилась информация, что в услугах 24-летнего футболиста заинтересован «Лидс», выступающий в английском чемпионшипе.

«У меня были варианты от европейских клубов этой зимой, но это лучше спросить у клуба — я пока здесь и еще полгода буду играть. Меня не заинтересовали предложения? Между собой общались клубы, я не знаю», — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

В текущем сезоне Сперцян провел 25 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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