Сперцян: «Отношение к Волкову и Ахметову разное — Сергей некрасиво сказал в нашу сторону»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об взаимоотношениях с Ильзатом Ахметовым и Сергеем Волковым, которые перешли в «Зенит».

«С Ахметовым поддерживаю связь, но нечасто. Отношение к Волкову и Ильзату разное. Почему? Волков — воспитанник, и он некрасиво сказал в нашу сторону. Это нам может так показалось, но это было», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

После победы «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке России Волков заявил, что для него было принципиально обыграть бывшую команду.