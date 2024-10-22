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Сперцян: «Отношение к Волкову и Ахметову разное — Сергей некрасиво сказал в нашу сторону»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал об взаимоотношениях с Ильзатом Ахметовым и Сергеем Волковым, которые перешли в «Зенит».

«С Ахметовым поддерживаю связь, но нечасто. Отношение к Волкову и Ильзату разное. Почему? Волков — воспитанник, и он некрасиво сказал в нашу сторону. Это нам может так показалось, но это было», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

После победы «Зенита» над «Краснодаром» в Суперкубке России Волков заявил, что для него было принципиально обыграть бывшую команду.

Источник: РБ Спорт
Ильзат Ахметов
Сергей Волков (Зенит)
Эдуард Сперцян
ФК Зенит
ФК Краснодар

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