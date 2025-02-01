Сперцян рассказал об отличиях сборов «Краснодара» при Ивиче и Мусаеве

Сегодня, 17:04
Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян ответил на вопрос об отличиях сборов в команде при бывшем главном тренере Владимире Ивиче и нынешнем Мураде Мусаеве.
— Это сборы. Смотрим на свои домашние заготовки, на состояние всех. Нормально разобрали все.
— В чем отличие сборов при Мусаеве от тех, которые были при Ивиче?
— У каждого свой подход. Отличия есть. Всегда интересно, у каждого тренера все по-разному.
— Например?
— Больше сейчас работаем с мячом, — сказал Сперцян.
«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на первом месте в турнирной таблице РПЛ. «Быки» набрали 39 очков в 18 турах и опережают «Зенит» по дополнительным показателям.